Deepfake porn arrestato 19enne di Foggia | foto hot affissi a scuola e in città con il volto dell' ex amica

Questa mattina, venerdì 13 febbraio, la squadra mobile di Foggia ha arrestato un 19enne accusato di aver diffuso deepfake pornografici. L’indagine ha scoperto che l’uomo ha affisso in diverse zone della città e davanti alla scuola dell’ex amica foto hot modificate digitalmente, usando il volto di lei, per diffamarla e intimidire. La diffusione delle immagini, che ha causato grande scalpore tra i residenti, sarebbe nata come vendetta personale. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Gip, dopo che sono emersi gravi indizi di colpevolezza.

Arianna Petti aveva sporto denuncia il 31 luglio 2025. Cosa hanno scoperto gli inquirenti e la squadra mobile di Foggia A partire da quel momento le indagini degli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Foggia, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, sono cominciate e proseguite senza soluzione di continuità. Dall’ascolto della vittima è stato appurato come la stessa si fosse particolarmente preoccupata quando le fotografie che la ritraevano, sono cominciate ad apparire in diverse zone della città. Dall’analisi informatica dei dispositivi, infatti, si è potuto appurare come l’indagato avesse chiesto all’intelligenza artificiale di formulare alcune frasi ridicolizzanti, “.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

