La Toscana si prepara a fronteggiare un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Una perturbazione interesserà la regione a partire da lunedì 13 aprile, causando temporali e un aumento del rischio idrogeologico. Dopo alcuni giorni con temperature sopra la media, i meteorologi hanno emesso un’allerta gialla, che resterà in vigore per le prossime ore. Le autorità invitano alla cautela e alla prudenza.

Firenze, 13 aprile 2026 – Torna il maltempo in Toscana. Dopo le temperature sopra la media registrate nei giorni scorsi, una forte perturbazione colpirà la Regione già nella giornata di domani, lunedì 13 aprile. Per questo la sala operativa della protezione civile ha emesso un’allerta meteo di colore giallo che riguarda soprattutto la costa e la provincia di Grosseto. Rischio idrogeologico e temporali. L’allerta gialla in Toscana e per rischio idrogeologico e temporali. Le precipitazioni potranno essere quindi piuttosto intense: sotto osservazione c’è soprattutto il reticolo minore. Le zone interessate sono la provincia di Livorno, la costa degli Etruschi, la provincia di Grosseto e parte di quella di Siena.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Toscana torna a fare i conti con il maltempo. Temporali e rischio idrogeologico, scatta l’allerta gialla

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