Maltempo in Toscana | allerta gialla per rischio idrogeologico fino a mezzanotte

La Toscana si trova ancora sotto la pioggia e il vento. La protezione civile ha confermato l’allerta gialla fino a questa sera, mezzanotte, per il rischio di allagamenti e frane in tutta la regione. La perturbazione non dà tregua e le previsioni non promettono miglioramenti a breve. Le autorità invitano a stare attenti e a seguire gli aggiornamenti.

FIRENZE – Continua il maltempo in Toscana per la perturbazione in transito. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato l’allerta meteo con codice giallo fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore su tutta la regione e per rischio idraulico del reticolo principale per il bacino di Bisenzio e Ombrone pistoiese. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: allerta gialla per rischio idrogeologico fino a mezzanotte Approfondimenti su Toscana Maltempo Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 18 dicembre in Toscana Domani, giovedì 18 dicembre 2025, la Toscana si prepara a fronteggiare un nuovo episodio di maltempo, con un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico giovedì 18 dicembre in Toscana Giovedì 18 dicembre 2025, la Toscana si prepara a fronteggiare condizioni di maltempo, con un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Il video del maltempo all'isola d'Elba: nubifragio e allagamenti a Portoferraio #shorts #news Ultime notizie su Toscana Maltempo Argomenti discussi: Meteo, allerta maltempo per pioggia e vento: le regioni a rischio. Le previsioni; Maltempo, allerta gialla in Toscana; Meteo: Toscana, maltempo: allerta gialla fino a mercoledì; Pioggia, vento e mareggiate: allerta gialla in Toscana. Il Lamma: Maltempo fino al weekend. Maltempo in Toscana, confermato il codice gialloContinua il maltempo in Toscana per la perturbazione in transito. ansa.it Maltempo Toscana, confermata allerta meteo fino alla mezzanotteContinua il maltempo in Toscana per la perturbazione in transito: confermata l’allerta meteo con codice giallo fino alla mezzanotte ... gonews.it Giornata di intenso maltempo, quella di oggi 28 gennaio, in Toscana. E’ pertanto alta l’attenzione sullo stato dei corsi d’acqua, costantemente monitorati dal sistema regionale di Protezione civile regionale. Le piogge, diffuse e a tratti intense, stanno interessan - facebook.com facebook Pioggia battente, alberi caduti e fiumi sorvegliati speciali. La diretta del maltempo in Toscana x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.