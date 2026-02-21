LIVE Milano-Scandicci A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | big match nell’ultima giornata di regular season

Il match tra Milano e Scandicci si svolge oggi sull’A1 femminile, causando grande attesa tra tifosi e appassionati. Le due squadre si affrontano nell’ultima giornata di regular season, con in palio punti fondamentali per i playoff. La partita si gioca al PalaLido, dove le squadre cercano di consolidare la loro posizione in classifica. Gli esperti prevedono un confronto acceso, deciso dagli dettagli tecnici delle giocatrici in campo. La diretta inizia alle ore 18.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche d i OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Numia Vero Volley e Savino Del Bene Scandicci, partita valevole per l’ultima giornata della regular season della Lega Volley Femminile Serie A1 20252026. Sfida di lusso nell’ultima giornata della regular season tra due grandi protagoniste del nostro campionato. Milano e Scandicci si affrontano per un match ininfluente ai fini della classifica ma che potrebbe rivelare informazioni importanti in vista dei playoff. S candicci infatti è già certa di chiudere in seconda posizione con Milano terza.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Scandicci-Conegliano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il big matchÈ iniziata la partita tra Scandicci e Conegliano, due squadre di vertice nel campionato di volley femminile.

Leggi anche: LIVE Milano-Chieri 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia il big match

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.