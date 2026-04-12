C'è qualcosa che credo di sapere sul 2027, nel senso della futura campagna elettorale per le politiche. No, non l'esito, che al momento appare purtroppo apertissimo: vittoria del centrodestra (auspicabile ma tutt'altro che facile); oppure vittoria della sinistra a trazione Conte-Salis (il Pd è ufficialmente un partito-cannibale: gli va bene tutto tranne che il suo attuale segretario, destinato a essere regolarmente divorato); oppure gran pareggio-pantano, cioè lo «scenario palude» del quale Il Tempo vi parla da settimane, e che è di gran lunga il preferito dai poteri marci italiani, impazienti di tornare a commissariamenti in salsa tecnica. Come finirà tra un anno, oggi, nessuno può dirlo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La strategia per battere quella “velenosa” macchina da guerra della sinistra italiana

Caduta l'ultima testa a destra. Ma a sinistra c'è un'euforia da gioiosa macchina da guerraL'avviso condito da minacce arriva al mattino alla ministra ribelle nelle parole del collega che si occupa dei rapporti con il Parlamento, Luca...

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