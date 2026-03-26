Al mattino, la ministra coinvolta riceve un avviso contenente minacce, trasmesso dal collega responsabile dei rapporti con il Parlamento. Mentre l’ultima figura di destra cade, a sinistra si respira un’energia di vittoria e determinazione, come se si trattasse di una macchina da guerra pronta ad avanzare. La situazione segna un momento di tensione politica, con parole e segnali che si susseguono senza sosta.

L'avviso condito da minacce arriva al mattino alla ministra ribelle nelle parole del collega che si occupa dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Una disamina tecnica delle opportunità e dei rischi che corre, quelle che sanno fare solo uomini di frontiera come i friulani. «Non arriveremo a sfiduciarla - confida Ciriani - si dimetterà prima. Altrimenti non avrà più un futuro politico. Il Parlamento la prossima volta lo vede con il binocolo. È una vicenda che dimostra come il Potere sia una droga che molti non sanno gestire». Parole di ghiaccio adatte ai momenti difficili, quelli in cui non puoi lasciarti andare ai sentimentalismi, quelli in cui le amicizie, la fratellanza lasciano il campo ai calcoli politici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caduta l'ultima testa a destra. Ma a sinistra c'è un'euforia da gioiosa macchina da guerra

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