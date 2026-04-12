La Scandone Avellino in campo per Nicoló

La squadra di basket di Avellino ha deciso di devolvere l’intero incasso della partita al piccolo Nicoló, un bambino che sta combattendo contro l’Atassia. La scelta è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha voluto sostenere la sua battaglia attraverso questa iniziativa. La donazione riguarda tutti i ricavi ottenuti durante l’evento, senza ulteriori dettagli sui numeri o sulle modalità di distribuzione.

Un gesto semplice, ma dal valore immenso, che unisce sport e solidarietà: la Scandone Avellino ha devoluto l’intero incasso del Box Pasquale al piccolo Nicoló, impegnato nella sua coraggiosa battaglia contro l’Atassia.Non si tratta semplicemente di una donazione. È un abbraccio collettivo che.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: La Scandone Avellino si rinforza nel pitturato La Scandone Avellino rinforza gli esterni: preso Primoz KmeticIl classe 2001 sloveno sbarca in Irpinia dopo una stagione da 20,3 punti di media. Esordio casalingo contro Casavatore per la Guancia Volley Academy