la scandone avellino si rinforza nel pitturato

La Scandone Avellino rafforza il proprio reparto interno con l’ingaggio di Andrea Donda, centro triestino nato nel 1999. L’obiettivo è migliorare la presenza sotto canestro, offrendo maggiore solidità e profondità alla squadra. Questo intervento mira a consolidare il progetto biancoverde, puntando su un giocatore che può contribuire con energia e peso specifico nelle fasi decisive della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Scandone Avellino fa sul serio e scopre le carte: il reparto lunghi si rinforza con l’arrivo di Andrea Donda, centro triestino classe 1999, chiamato a dare peso specifico, energia e profondità al progetto biancoverde. Un innesto mirato, pensato per colmare un’esigenza tecnica ben precisa. Giocatore di struttura e fisicità, Donda porta con sé un percorso ricco di esperienze, maturate tra Italia ed Europa. Dalla crescita in Spagna e Austria, al confronto con l’élite del basket nazionale in Serie A con Capo d’Orlando e Cremona, fino ai passaggi in Serie A2 a Nardò e all’ultima stagione in Serie B Nazionale con la Rucker San Vendemiano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Scandone Avellino, il presidente Marco Trasente: "La Scandone ha bisogno di ritrovare identità e spirito di squadra"

