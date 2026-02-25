La Scandone Avellino rinforza gli esterni | preso Primoz Kmetic

La Scandone Avellino ha acquistato Primoz Kmetic, un esterno sloveno del 2001, per rafforzare la squadra nelle ultime partite di campionato. La decisione deriva dalla necessità di migliorare le opzioni offensive e difensive del roster. Kmetic ha già iniziato ad allenarsi con il team e si prepara a esordire presto in campo. Questa mossa mira a garantire maggiore profondità e versatilità alla formazione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Scandone Avellino piazza un innesto di qualità per il finale di stagione ufficializzando l'arrivo dell'esterno sloveno Primoz Kmetic, classe 2001. Reduce da 20,3 punti di media con lo Spezia Basket Club nel girone C di Serie B Interregionale, Kmetic porta in dote talento offensivo, fisicità e versatilità sugli esterni, andando ad ampliare rotazioni e pericolosità del roster biancoverde nella fase decisiva dell'annata. LA NOTA. "La Scandone Avellino comunica di aver raggiunto l'accordo con Primoz Kmetic, guardiaala slovena classe 2001, 1,95 m di altezza, che entra a far parte del roster biancoverde per il prosieguo della stagione – si legge nel comunicato – Kmetic arriva dal girone C della Serie B Interregionale dove ha iniziato l'annata con lo Spezia Basket Club, facendo registrare numeri di assoluto rilievo: 20,3 punti di media in 19 partite, confermandosi uno dei profili più interessanti del campionato.