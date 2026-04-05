Conte sfianca Elly Dopo Pasqua parte il giro d' Italia del campo largo
Dopo le festività pasquali, si avvia una fase di confronto tra le forze politiche all’interno del campo largo, con incontri e valutazioni tra i diversi team. Le tensioni tra le figure di spicco continuano a suscitare attenzione, mentre si prepara una serie di appuntamenti elettorali in tutto il Paese. La situazione viene monitorata da vicino, con i vari soggetti impegnati a misurare le proprie forze e le reazioni del panorama politico.
È un lungo Giro d'Italia quello che partirà subito dopo la Pasquetta tra la passista e lo sprinter. I rispettivi team misurano le sensazioni, l'aria che gira intorno. Lo spogliatoio di via di Campo Marzio compulsa i sondaggi (tutti favorevoli) e imposta la gara: proviamo la fuga. Dice il vicepresidente del M5S Stefano Patuanelli: «Conte ha dimostrato una qualità rara: decidere nell'interesse del Paese, non personale. Questa lucidità è un valore enorme. Sì, ha tutte le carte per tornare a guidare il Paese». Il Nazareno è ancora sotto botta: lo scatto felino dello sfidante Cinque Stelle ha lasciato di stucco, e ora si cercano idee per riacciuffarlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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