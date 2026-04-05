Dopo le festività pasquali, si avvia una fase di confronto tra le forze politiche all’interno del campo largo, con incontri e valutazioni tra i diversi team. Le tensioni tra le figure di spicco continuano a suscitare attenzione, mentre si prepara una serie di appuntamenti elettorali in tutto il Paese. La situazione viene monitorata da vicino, con i vari soggetti impegnati a misurare le proprie forze e le reazioni del panorama politico.

È un lungo Giro d'Italia quello che partirà subito dopo la Pasquetta tra la passista e lo sprinter. I rispettivi team misurano le sensazioni, l'aria che gira intorno. Lo spogliatoio di via di Campo Marzio compulsa i sondaggi (tutti favorevoli) e imposta la gara: proviamo la fuga. Dice il vicepresidente del M5S Stefano Patuanelli: «Conte ha dimostrato una qualità rara: decidere nell'interesse del Paese, non personale. Questa lucidità è un valore enorme. Sì, ha tutte le carte per tornare a guidare il Paese». Il Nazareno è ancora sotto botta: lo scatto felino dello sfidante Cinque Stelle ha lasciato di stucco, e ora si cercano idee per riacciuffarlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conte sfianca Elly. Dopo Pasqua parte il giro d'Italia del campo largo

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