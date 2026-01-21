La segretaria del Pd Elly Schlein torna a Genova | possibile incontro con Salis

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è di nuovo a Genova, a circa un mese dall'incontro prenatalizio al Music for Peace. Si ipotizza un possibile confronto con l'esponente di Italia Viva, Salis. L'occasione potrebbe favorire un dialogo sui temi locali e nazionali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive posizioni politiche.

Schlein è attesa venerdì alle 17.30 all'incontro organizzato a palazzo Ducale dal Forum Disuguaglianze e Diversità, a cui parteciperanno Fabrizio Barca e Luca Borzani. L'agenda della segretaria non è ancora stata resa nota e non è chiaro se incontrerà la sindaca Silvia Salis o altri esponenti di partito.

Pd, Schlein in serata a Genova. In dubbio incontro con SalisQuesta sera, Genova si prepara ad accogliere Elly Schlein, leader del Pd, in un incontro di grande rilevanza politica.

Pd: giovedì torna a Genova Elly SchleinGiovedì 18, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, sarà a Genova per partecipare al festival Music for Peace presso il 'Che Stella'.

