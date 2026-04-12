La remigrazione è considerata tabù il Festival delle Migrazioni invece

In alcune zone del paese, la questione delle migrazioni suscita reazioni forti e spesso divise. La remigrazione è vista come un argomento delicato e spesso evitato, mentre il Festival delle Migrazioni, promosso da un partito politico, si svolge regolarmente. Durante un evento nel Ferrarese, si sono verificati episodi di intimidazione quando si è parlato di incentivi ai rimpatri, evidenziando le tensioni che accompagnano la discussione pubblica sulla questione migratoria.

Dalla manifestazione promossa dalla Lega all’incontro nel Ferrarese, se si discute di incentivi ai rimpatri fioccano le intimidazioni rosse. È lecito solo promuovere i porti aperti, come con il Festival voluto dai vescovi. Ovunque si cerchi di parlare di remigrazione scattano richieste di censura, intimidazioni e minacce. A Milano è prevista una manifestazione dei patrioti europei per sabato 18 e da giorni i centri sociali promettono di accerchiare l’evento e di togliere ogni spazio alla destra, cosa che però non sembra aver generato particolare sdegno o allarme: a parti invertite fioccherebbero comunicati stampa ed editoriali indignati, ma finché i toni minacciosi provengono da sinistra a quanto pare tutto va bene.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La remigrazione è considerata tabù, il Festival delle Migrazioni invece... Remigrazione: Italia ha accolto migrazioni che hanno plasmato il paese, secondo Manoccio**Giovanni Manoccio, presidente dell’associazione SAI di Accoglienza Pubblica, replica a una proposta di “remigrazione” con un’ampia riflessione... Concluso il primo Toka Terra Festival: musica, arte e dibattito sulle migrazioniMESAGNE - Piena soddisfazione per Mesagne Bene Comune dopo il primo Toka Terra Festival sulle migrazioni, che si è svolto nelle giornate del 27 e 28...