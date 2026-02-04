Giovanni Manoccio, presidente dell’associazione SAI di Accoglienza Pubblica, risponde alla proposta di “remigrazione” con una riflessione sulla storia dell’Italia. Ricorda come nel passato il nostro paese abbia accolto migranti e vissuto momenti di grande mescolanza culturale. Secondo lui, la storia dimostra che l’Italia si è sempre plasmata grazie all’arrivo di persone da fuori. Ora, di fronte alle sfide attuali, sottolinea che l’accoglienza resta una scelta fondamentale per il futuro.

**Giovanni Manoccio, presidente dell’associazione SAI di Accoglienza Pubblica, replica a una proposta di “remigrazione” con un’ampia riflessione sulla storia dell’Italia.** Nelle ultime ore, il termine “remigrazione” è entrato nel dibattito pubblico italiano, diventando oggetto di dibattiti politici, soprattutto all’interno dei movimenti europei con orientamenti autoritari. Il presidente dell’associazione SAI, **Giovanni Manoccio**, ha espresso la propria posizione con una lettera aperta rivolta al generale Roberto Vannacci e al deputato Domenico Furgiuele. La sua dichiarazione, emessa a partire da una comunità storica italiana — la minoranza arbëreshë — e da un’esperienza reale di inclusione migratoria, mette in luce una profonda critica al modello politico in voga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Remigrazione: Italia ha accolto migrazioni che hanno plasmato il paese, secondo Manoccio

