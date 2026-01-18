Eddie Howe sostiene che è stata una ottima prestazione quella del Newcastle nel pareggio a reti inviolate contro i Wolves

Eddie Howe ha commentato la partita del Newcastle contro i Wolves, definendo la prestazione come “ottima” nonostante il pareggio a reti inviolate. Secondo l’allenatore, la squadra ha mostrato solidità difensiva, ma ha incontrato difficoltà nel creare occasioni da gol significative. La sfida si è disputata questo pomeriggio, con il Newcastle che mantiene il punto in classifica senza riuscire a ottenere una vittoria.

2026-01-18 19:00:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Eddie Howe si è lamentato dell’incapacità del Newcastle di creare molte occasioni significative mentre la sua squadra ha giocato un pessimo pareggio a reti inviolate questo pomeriggio contro i Wolves in fondo alla rovina. Nonostante avessero in campo talenti offensivi del valore di circa 200 milioni di sterline in vari momenti come Nick Woltemade, Yoane Wissa, Anthony Gordon e Harvey Barnes, gli ospiti non sono riusciti a tirare in porta fino all’85° minuto. I lupi erano leggermente migliori e la selvaggina andò alla deriva per lunghi periodi in un pomeriggio umido a Molineux. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Howe sostiene che il Newcastle sia ostacolato dalle regole del PSR nella finestra di mercato di gennaio

Eddie Howe ha dichiarato che le regole del PSR, relative a profitto e sostenibilità, limitano le possibilità di spesa del Newcastle durante la finestra di mercato di gennaio. Secondo l’allenatore, tali norme rappresentano un ostacolo alla gestione delle operazioni di mercato del club. Questa situazione evidenzia le sfide legate al rispetto delle regolamentazioni finanziarie della Premier League e il loro impatto sulle strategie di rafforzamento della squadra.

