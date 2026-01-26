La Messana non va oltre il pareggio sul campo della Nebros

La Messana conclude la 19ª giornata di Eccellenza girone B con un pareggio a reti inviolate sul campo della Nebros. Un risultato che mantiene invariati gli equilibri in classifica, evidenziando un incontro equilibrato tra le due squadre. La partita si è svolta senza reti, riflettendo un confronto combattuto e equilibrato, senza particolari occasioni da rete.

La partita, disputata allo stadio “Vasi” di Piraino, è terminata a reti inviolate. Nella ripresa, Cannavò ha fallito un calcio di rigore La Messana non è andata oltre lo 0 a 0 sul campo della Nebros nella 19^ giornata del campionato di Eccellenza (girone B). Primo pericolo per i padroni di casa dopo tre minuti: sul cross respinto da sinistra, ci prova Mameli dalla grande distanza con un tiro che termina di poco alto. Risponde la Nebros con Pontini che mette in mezzo un ghiotto pallone, Travaglia non riesce ad impattare al meglio verso la porta. Al 27’ la Messana prova ad approfittare di un intervento difensivo non perfetto di Bontempo, il tiro di Cannavò è potente ma centrale e il portiere Sendin salva la propria porta.🔗 Leggi su Today.it

Eccellenza, la Messana non va oltre il pareggio contro l’AvolaLa Messana ha concluso con un pareggio a reti inviolate la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, affrontando l’Avola.

Leggi anche: Eccellenza, la Messana non va oltre il pareggio nel derby contro l'Acquedolcese

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Eccellenza, vittoria della Messana sul Melilli firmata Cannavò e Gueye; Ponte sullo Stretto di Messina? Un progetto che non sta in piedi; Basile, sindaco di Messina: Il Ponte è per tutto il Mezzogiorno, non solo per la città; Tedesco-Roseti e il Messina torna a vincere, 2-1 all’Acireale.

La Messana fallisce un rigore, pareggia 0-0 con la Nebros ma resta secondaLa Messana allunga la striscia di risultati positivi ma rinvia l’appuntamento con il primo successo esterno del 2026. I giallorossi non riescono a espugnare l’’Enzo Vasi di Gliaca di Piraino contro u ... messinasportiva.it

Messana, a Piraino un altro derby insidioso. La Nebros cerca punti salvezzaLa meritata vittoria ottenuta in extremis sul Melilli ha permesso alla Messana di riagganciare il secondo posto nel Girone B di Eccellenza, in coabitazione con l’Avola. I peloritani tengono alta la co ... messinasportiva.it

Dall’Elbrus allo Stretto di Messina. Oltre i limiti. Sabato 24, ore 21, al Passo del Tonale alla sala Presanella arriva @massimilianoossini con la presentazione del suo nuovo libro “Oltre i limiti”. Un racconto vero, senza retorica, fatto di montagne estreme, mare a - facebook.com facebook