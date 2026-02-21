Il castello indistruttibile al Rouge et Noir | la proiezione del film ambientato a Danisinni chiude la rassegna Non ci sto

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Angelo, Mery e Rosy sono tre undicenni che vivono a Danisinni, un quartiere isolato di Palermo. Spinti dalla voglia di avventura, decidono di esplorare un asilo abbandonato nel cuore del loro rione. Tra le macerie, scoprono uno spazio sicuro dove possono sottrarsi agli sguardi degli altri. Un luogo segreto in cui dare libero sfogo alla fantasia senza sentirsi giudicati. Tuttavia, le pressioni del mondo esterno minacciano di mettere in pericolo questa loro isola di liberta`.🔗 Leggi su Palermotoday.it

