Il castello indistruttibile al Rouge et Noir | la proiezione del film ambientato a Danisinni chiude la rassegna Non ci sto
Angelo, Mery e Rosy sono tre undicenni che vivono a Danisinni, un quartiere isolato di Palermo. Spinti dalla voglia di avventura, decidono di esplorare un asilo abbandonato nel cuore del loro rione. Tra le macerie, scoprono uno spazio sicuro dove possono sottrarsi agli sguardi degli altri. Un luogo segreto in cui dare libero sfogo alla fantasia senza sentirsi giudicati. Tuttavia, le pressioni del mondo esterno minacciano di mettere in pericolo questa loro isola di liberta`.
"The Cost of Growth": al Rouge et Noir la prima proiezione del documentario a PalermoMartedì sera al Rouge et Noir si è tenuta la prima proiezione del documentario “The Cost of Growth” di Thomas Maddens.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Villa Rouge Crediti fotografici: Marco Castorina - facebook.com facebook