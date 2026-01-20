Striscia la Notizia riparte con sei veline | chi è Virginia Stablum da Miss Universe Italy alla liaison con Moise Kean

Striscia la Notizia torna giovedì 22 gennaio su Canale 5 con un’edizione rinnovata, che include sei veline. Tra le new entry figura Virginia Stablum, modella trentina, influencer ed ex partecipante di Uomini e Donne. La sua presenza segna una novità rispetto alle tradizionali due veline e rappresenta un’ulteriore evoluzione del programma, che mantiene la sua formula di intrattenimento satirico.

Striscia la Notizia torna in onda giovedì 22 gennaio su Canale 5 con un'edizione rinnovata e una novità che rompe la tradizione: le veline non saranno due, ma sei. Tra i nuovi volti spicca Virginia Stablum, modella e content creator trentina, già nota al grande pubblico per i concorsi di bellezza, la televisione e il gossip sportivo.

