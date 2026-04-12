Il calcio italiano si rifugia spesso nella nostalgia, rivisitando epoche passate come un modo per rivivere i successi di un tempo. Nel frattempo, in Spagna, la 'Jornada Retro' della Liga utilizza gli spazi dedicati al passato come strumenti per consolidare l’immagine e le strategie di crescita del campionato. Entrambi i Paesi mostrano approcci diversi nel rapporto con la storia calcistica, uno più sentimentale, l’altro più funzionale.

Mentre l'Italia usa la nostalgia come un rifugio malinconico e solo per rimembrare "quando eravamo re", la Spagna la trasforma in un asset strategico usando il passato per rafforzare l'identità e il marketing del futuro. La Jornada Retro dimostra che si può essere all'avanguardia anche guardando all'indietro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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