Aaron Ramsey annuncia il ritiro dal calcio | si chiude anche la leggenda della sua ‘maledizione'

Il centrocampista gallese ha comunicato la decisione di smettere di giocare a 35 anni, ponendo fine alla sua carriera professionistica. Nel corso degli anni, ha militato in club di primo piano e ha accumulato numerosi gol, alcuni dei quali sono stati associati a una sorta di “maledizione” legata a questa sua caratteristica. La sua carriera ha attraversato diverse tappe, lasciando un segno significativo nel calcio internazionale e di club.

Il centrocampista gallese Aaron Ramsey ha annunciato a 35 anni l'addio al calcio. L'ex Arsenal e Juve portava con sè anche una leggendaria "maledizione" legata ai suoi gol. Ogni volta che segnava, una celebrità moriva da lì a poco. Tra le sue illustri "vittime": Bin Laden, Steve Jobs, Paul Walker, David Bowie e Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: La leggenda dell’Arsenal e del Galles Aaron Ramsey si ritira a 35 anni Aaron Ramsey, il giocatore “maledetto”, si ritira2026-04-07 13:01:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Aaron James Ramsey (Caerphilly, 1990) lo... Temi più discussi: Aaron Ramsey annuncia il suo ritiro: il gallese ex Juventus dice addio al calcio a 35 anni; Aaron Ramsey annuncia il ritiro dal calcio giocato; Galles, Aaron Ramsey annuncia il ritiro dal calcio giocato; Premier, Ramsey: l'ex stella di Arsenal e Juventus annuncia il ritiro. Aaron Ramsey annuncia il ritiro dal calcio: si chiude anche la leggenda della sua ‘maledizione’Il centrocampista gallese Aaron Ramsey ha annunciato a 35 anni l’addio al calcio. L’ex Arsenal e Juve portava con sè anche una leggendaria maledizione legata ai suoi gol. Ogni volta che segnava, una ... fanpage.it Ramsey annuncia il ritiro, da novembre era svincolatoSi chiude ufficialmente la carriera di Aaron Ramsey, uno dei talenti più rappresentativi e al tempo stesso più fragili che il calcio britannico abbia ... europacalcio.it BUONA FORTUNA AARON! Ramsey ha dato l'addio al calcio. Con la nostra maglia tanti infortuni ma anche uno Scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. - facebook.com facebook Ufficiale: #AaronRamsey si ritira dal calcio. Intraprende la carriera da allenatore x.com