Morte Annabella Martinelli domani autopsia poi i funerali | Resta giallo delle chat con un profilo inesistente

Annabella Martinelli, scomparsa recentemente, subirà domani l’autopsia prima dei funerali. La vicenda resta avvolta da un mistero, anche a causa di chat con un profilo inesistente. La giovane si trovava in un momento di fragilità, dopo la fine della relazione estiva e l’allontanamento dall’università, circostanze che rendono questa vicenda ancora più complessa e delicata.

Annabella Martinelli era in un momento di grande fragilità dopo la fine della sua relazione, avvenuta durante l'estate, e l'allontanamento dall'Università. In una lettera-testamento, aveva preannunciato le sue intenzioni e le sue ultime volontà.

Annabella Martinelli: due pizze da asporto comprate la sera della scomparsa, poi il profilo Facebook chiuso

Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna, è scomparsa in circostanze ancora da chiarire. La sera della sua scomparsa, sono state acquistate due pizze da asporto, e successivamente il suo profilo Facebook è stato chiuso. La vicenda ha suscitato interesse e preoccupazione, lasciando aperti molti interrogativi sulla sua sorte.

Video Annabella Martinelli, comandante carabinieri: "Verrà fatta l'autopsia"

Il comandante dei carabinieri di Abano Terme ha annunciato che sarà eseguita un’autopsia sulla salma di Annabella Martinelli, la giovane studentessa scomparsa l’Epifania e ritrovata nei boschi dei Colli Euganei. Al momento, si valuta l’ipotesi di un gesto autolesionista. La procura e le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e della morte.

