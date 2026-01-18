La ministra per le disabilità Locatelli da Anffas e dai giovani de ’Le Botteghe’

La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato ieri i rappresentanti di Anffas e i giovani coinvolti nelle attività di ‘Le Botteghe’, il negozio gestito da ragazzi con disabilità dell’associazione ‘La Loggetta’ in via Pistocchi. L'incontro ha rappresentato un’occasione di confronto sulle iniziative a sostegno dell’inclusione e dell’autonomia delle persone con disabilità nel territorio.

La ministra per la disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato ieri Anffas e i giovani de ‘Le Botteghe’, il negozio gestito da ragazzi disabili dell’associazione ‘ La Loggetta ’, in via Pistocchi. Insieme a lei l’onorevole Jacopo Morrone e la consigliera comunale Roberta Conti (al loro fianco anche il candidato sindaco sostenuto dalla Lega, Claudio Miccoli, e il segretario di Forza Italia Bruno Fantinelli). "Torno a Faenza con piacere e grande interesse – ha commentato la ministra Alessandra Locatelli a margine degli incontri – a salutare i ragazzi dell’associazione ‘La Loggetta’, con cui mi sono complimentata per l’impegno con cui svolgono la loro attività quotidiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La ministra per le disabilità Locatelli da Anffas e dai giovani de ’Le Botteghe’ Leggi anche: La ministra Alessandra Locatelli in visita a Faenza, tappa alla sede Anffas e a ‘Le Botteghe’ Leggi anche: Disabilità, da Palermo il messaggio di Anffas: "Non vogliamo concessioni ma diritti" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La ministra per le disabilità Locatelli da Anffas e dai giovani de ’Le Botteghe’ - La ministra per la disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato ieri Anffas e i giovani de ‘Le Botteghe’, il negozio gestito da ragazzi disabili dell’associazione ‘ La Loggetta ’, in via Pistocchi. msn.com

La ministra Locatelli a Faenza per visitare Anffas e il negozio Le Botteghe - La ministra Alessandra Locatelli torna a Faenza, in visita questa volta ad Anffas e a Le Botteghe, il negozio equosolidale di via Pistocchi, nato dalla volontà di Genitori Ragazzi con Disabilità e Cef ... ravennawebtv.it

Ministro Locatelli visita i centri sociali sulla sponda bresciana del Lago di Garda - Il ministro Locatelli visita i servizi sociali sulla sponda bresciana del Lago di Garda, focus su disabilità e integrazione. gardanotizie.it

La ministra Locatelli a Faenza per visitare Anffas e il negozio Le Botteghe

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl dedicato a chi si prende cura dei congiunti in condizioni di non autosufficienza. L’Isee previsto è basso, la platea sarà ristretta, ma la ministra per le Disabilità Locatelli chiede tempo: «È un punto di partenza». L' - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.