Servizio mensa scolastica | revocata la sospensione la ditta ha presentato la documentazione necessaria

Tempo di lettura: < 1 minuto Revocata la sospensione per la mensa scolastica in città. La ditta Si ristora ha presentato tutta la documentazione richiesta e necessaria all’ Asl di Benevento e quindi da domani alla riapertura delle scuole sara’ possibile tornare a servire pasto caldo ai bambini. Risolta a quanto pare la criticità individuate per gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate durante i sopralluoghi, in particolare per l’assenza di acqua calda a temperature idonee, essenziale per garantire la sicurezza nella preparazione dei pasti per la ristorazione scolastica. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

