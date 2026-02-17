Servizio mensa scolastica | revocata la sospensione la ditta ha presentato la documentazione necessaria
La ditta Si Ristora ha presentato tutta la documentazione richiesta, causando la revoca della sospensione del servizio mensa scolastica in città. Dopo aver consegnato i documenti all’Asl di Benevento, le scuole potranno riprendere a offrire pasti caldi ai bambini già da domani.
Tempo di lettura: < 1 minuto Revocata la sospensione per la mensa scolastica in città. La ditta Si ristora ha presentato tutta la documentazione richiesta e necessaria all’ Asl di Benevento e quindi da domani alla riapertura delle scuole sara’ possibile tornare a servire pasto caldo ai bambini. Risolta a quanto pare la criticità individuate per gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate durante i sopralluoghi, in particolare per l’assenza di acqua calda a temperature idonee, essenziale per garantire la sicurezza nella preparazione dei pasti per la ristorazione scolastica. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Mensa scolastica, non è “tutt’apposto”: Se Comune e ditta negano gli evidenti errori il servizio perde di credibilità e rischia la chiusuraLa mensa della scuola Sant’Angelo a Sasso è sotto accusa.
Mensa scolastica a Reggio Calabria: Caridi garantisce con fermezza la corretta regolarità del servizioLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Mensa scolastica, la via riminese agli insoluti: incassato il 95% senza escludere nessun bambinoNessuna bambina e nessun bambino resta senza mensa, anche in presenza di ritardi o mancati pagamenti da parte delle famiglie. A Rimini il recupero delle rette ... chiamamicitta.it
Mense scolastiche a Rimini, recupero degli insoluti vicino al 95%A Rimini il recupero delle rette della mensa scolastica segue una strada chiara e ormai riconoscibile: nessuna bambina e nessun bambino viene mai escluso dal pasto e il dialogo con le famiglie è il ... newsrimini.it
+++PRECISAZIONI SUL CASO MENSA++MONTESARCHIO In merito al disservizio registrato nella giornata odierna presso il servizio di mensa scolastica, l’Amministrazione comunale di Montesarchio intende fornire un chiarimento puntuale sull’accaduto. Nel facebook