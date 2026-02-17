Nuove metropolitane | lavori al via per la M1 a Baggio i cantieri dureranno 6 anni Per la M5 a Monza? Stallo tecnico
La Metropolitana 1 di Milano ha iniziato i lavori per estendersi fino a Baggio, un progetto che durerà sei anni e coinvolge numerosi cantieri aperti in tutta la zona. Nel frattempo, i lavori per la nuova linea M5 a Monza restano fermi a causa di problemi tecnici, bloccando così il piano di estensione.
Milano – Per il prolungamento della Metropolitana 1 fino al quartiere di Baggio scocca l’ora dell’apertura dei cantieri, dell’avvio dei lavori. Per il prolungamento della Metropolitana 5 fino a Monza, invece, si sta ancora attendendo che sia formalizzato e ufficializzato il dirottamento dei fondi da un altro prolungamento, quello della Metropolitana 4 a Segrate, invece rimandato a data da destinarsi. Tre progetti diversi in tre fasi diverse. E tre sono anche le nuove fermate della M1 che si snoderanno dal capolinea attuale di Bisceglie: quella di Parri-Valsesia, quella di Baggio e quella al quartiere degli Olmi, in via degli Ulivi, immediatamente a ridosso del campo sportivo dell’AICS Olmi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
M5 a Monza, le nuove date. Entro marzo il via alla gara. La fine dei lavori nel 2033
Al via i lavori per la ciclabile a San Paolo: divieti di sosta, strade chiuse e quanto dureranno
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della ciclabile tra le stazioni San Paolo e Colombo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nuove metropolitane: lavori al via per la M1 a Baggio (i cantieri dureranno 6 anni). Per la M5 a Monza? Stallo tecnico; Metro C, scontro su Chiesa Nuova: le associazioni chiedono più tram al posto della nuova stazione; Le nuove linee metro in Italia: le tratte che trasformeranno le più grandi città; Sito Istituzionale | Lavoro, al via nuove selezioni in Atac.
Nuove metropolitane: lavori al via per la M1 a Baggio (i cantieri dureranno 6 anni). Per la M5 a Monza? Stallo tecnicoMilano – Per il prolungamento della Metropolitana 1 fino al quartiere di Baggio scocca l’ora dell’apertura dei cantieri, dell’avvio dei lavori. Per il prolungamento della Metropolitana 5 fino a Monza, ... ilgiorno.it
Metropolitana a Milano, con 43 nuovi ascensori e 28 montascale il 97% della rete ora è accessibile ai viaggiatori con disabilità. M1 da recordLa linea rossa è totalmente accessibile, segue la verde con il 91%. Gli interventi hanno riguardato 25 stazioni. Il piano di Atm e Comune proseguirà con l’installazione di 17 nuovi ascensori entro la ... milano.corriere.it
INPS: 738 posti a tempo #indeterminato in tutta Italia Nuove opportunità nella Pubblica Amministrazione: INPS ha pubblicato un avviso di mobilità per 738 funzionari, con inserimenti a tempo indeterminato nelle direzioni regionali, centrali e metropolitane ( - facebook.com facebook