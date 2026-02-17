La Metropolitana 1 di Milano ha iniziato i lavori per estendersi fino a Baggio, un progetto che durerà sei anni e coinvolge numerosi cantieri aperti in tutta la zona. Nel frattempo, i lavori per la nuova linea M5 a Monza restano fermi a causa di problemi tecnici, bloccando così il piano di estensione.

Milano – Per il prolungamento della Metropolitana 1 fino al quartiere di Baggio scocca l’ora dell’apertura dei cantieri, dell’avvio dei lavori. Per il prolungamento della Metropolitana 5 fino a Monza, invece, si sta ancora attendendo che sia formalizzato e ufficializzato il dirottamento dei fondi da un altro prolungamento, quello della Metropolitana 4 a Segrate, invece rimandato a data da destinarsi. Tre progetti diversi in tre fasi diverse. E tre sono anche le nuove fermate della M1 che si snoderanno dal capolinea attuale di Bisceglie: quella di Parri-Valsesia, quella di Baggio e quella al quartiere degli Olmi, in via degli Ulivi, immediatamente a ridosso del campo sportivo dell’AICS Olmi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuove metropolitane: lavori al via per la M1 a Baggio (i cantieri dureranno 6 anni). Per la M5 a Monza? Stallo tecnico

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della ciclabile tra le stazioni San Paolo e Colombo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.