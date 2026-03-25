Daniela Santanchè ha inviato una lettera a Giorgia Meloni in cui annuncia le sue dimissioni dal ruolo di ministro, ruolo che, secondo quanto scritto, le era stato affidato su richiesta di Meloni. Nella missiva, Santanchè afferma di aver svolto le sue funzioni al meglio delle sue capacità e senza controindicazioni. La comunicazione è avvenuta in un momento di cambiamenti all’interno del governo.

“Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. Volevo fosse chiaro, per la mia onorabilità, che faccio un passo indietro, non dovuto solo di fronte alla richiesta che il capo del mio Partito ritiene utile e opportuna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La lettera di Daniela Santanchè a Giorgia Meloni: “Nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e anche quelli degli altri”

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