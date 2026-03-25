Daniela Santanché si è dimessa la lettera a Giorgia Meloni | Ho sempre pagato i miei conti e quelli degli altri Tajani | Se la premier te lo chiede devi farlo – La diretta

Due giorni dopo il risultato negativo del referendum sulla giustizia, le tensioni all’interno della maggioranza continuano a essere evidenti. Daniela Santanché ha presentato le sue dimissioni inviando una lettera alla premier, affermando di aver sempre pagato i propri conti e quelli degli altri. Il vicepresidente del parlamento ha commentato che, se la capogruppo chiede di fare qualcosa, bisogna farlo.

A due giorni dall’esito del Referendum sulla giustizia che ha decretato una sonora sconfitta per la riforma voluta dal governo Meloni non accennano a placarsi le tensioni interne alla maggioranza. Ieri sono arrivate le dimissioni di Andrea Delmastro e della capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. Oggi i fari sono stati puntati sulla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, alla quale la stessa premier Meloni ha chiesto pubblicamente un passo indietro. La mozione di sfiducia dell’opposizione era stata calendarizzata per lunedì prossimo. Nel tardo pomeriggio la conferma dal giornalista Nicola Porro che la ministra sarebbe pronta a dimettersi entro sera. 🔗 Leggi su Open.online

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