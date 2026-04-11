Sono stati individuati voli a prezzi scontati verso destinazioni come le Maldive a 250 euro, le Seychelles a 197 euro e il Giappone a 370 euro. Questi prezzi sono stati trovati in un contesto di crisi in Medio Oriente, che sembra aver influenzato le tariffe dei voli. Le offerte si riferiscono a varie date e rappresentano opportunità per chi desidera programmare viaggi all’estero o visitare mete esotiche.

La crisi in Medio Oriente può essere la migliore alleata di chi cerca un'occasione per i viaggi futuri verso una destinazione estera o una meta esotica. Lo afferma Assoutenti, che ha monitorato le tariffe aeree per alcune località turistiche dell’Oceano Indiano e dell’Asia. Le prenotazioni estive verso destinazioni estere, come confermato dagli operatori del settore turistico, stanno pagando il conto della crisi in atto, spiega Assoutenti. «Gli aerei diretti in alcune aree del mondo restano così vuoti e, in assenza di domanda, gli algoritmi che regolano le tariffe delle compagnie aeree sono costretti ad abbassare i prezzi – spiega il... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Voli per le Maldive a 250 euro, 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone: i prezzi per la crisi e le date

Voli a lungo raggio a prezzi shock: Maldive da 280 euroLe compagnie aeree globali stanno attivando aggressive strategie di sconti, con tariffe dimezzate e voli per le Maldive a partire da 280 euro, per...

Con incertezza crollano prezzi alcune rotte, alle Maldive con 250 euroUn volo da Roma per le Maldive a 250 euro, lo stesso per le Seychelles se si programma il viaggio per maggio o giugno.

Temi più discussi: Maldive a 250 euro e Australia low cost. La crisi del Golfo scatena la guerra dei prezzi tra vettori; Maldive a 250 euro e Australia low cost. La crisi del Golfo scatena la guerra dei prezzi tra vettori; Quasi deserte a causa della guerra: Le Maldive sono diventate un affare?; Guerra in Iran e caro carburanti, voli a rischio cancellazione: dove è meglio andare in vacanza?.

Con incertezza crollano prezzi alcune rotte, alle Maldive con 250 euro(ANSA) - ROMA, 11 APR - Un volo da Roma per le Maldive a 250 euro, lo stesso per le Seychelles se si programma il viaggio per maggio o giugno. notizie.tiscali.it

Volo per le Maldive a 250 euro, 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone: i prezzi folli per la crisi e le date degli sconti irripetibiliLa crisi in Medio Oriente può essere la migliore alleata di chi cerca un'occasione per i viaggi futuri verso una destinazione estera o ... msn.com

Tra rincari e incertezze sui voli, il treno torna protagonista dell’estate 2026 Cinque destinazioni europee facili da raggiungere dall’Italia, economiche e perfette per viaggi giovani e flessibili: https://fanpa.ge/5Iojv - facebook.com facebook

Paradosso Iran, con l'incertezza del cherosene i voli ora costano meno: con 250 euro si parte alle Maldive x.com