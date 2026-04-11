Il caro carburante fa crollare i prezzi dei voli andare in aereo dall' Italia alle Maldive costa 250 euro

Il rialzo dei prezzi del carburante ha portato a una diminuzione dei costi dei voli verso alcune destinazioni esotiche. Secondo quanto riferito da Assoutenti, è possibile trovare biglietti per le Maldive e le Seychelles a 250 euro. Questa offerta si riferisce a voli disponibili in questo momento, ma non è detto che restino tali durante la stagione estiva.

Mentre la crisi in Medio Oriente e l’incertezza sui carburanti spaventano i mercati, il settore del turismo registra un fenomeno inaspettato. Secondo l’ultimo monitoraggio di Assoutenti, chi decide di sfidare il clima di tensione può approfittare di tariffe aeree mai così basse per destinazioni a lungo raggio. Se si programma un viaggio per maggio o giugno 2026, è possibile volare da Roma verso le Maldive o le Seychelles con appena 250 euro. Il caro carburante fa crollare i prezzi dei voli Il crollo dei prezzi è la risposta degli algoritmi delle compagnie aeree al calo della domanda: con i turisti che preferiscono mete nazionali o considerate più “sicure”, gli aerei restano vuoti, costringendo i vettori – in particolare quelli del Golfo – a lanciare sconti aggressivi per non volare in perdita.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Il caro carburante fa crollare i prezzi dei voli, andare in aereo dall'Italia alle Maldive costa 250 euro Voli per le Maldive a 250 euro, 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone. Ma salgono i prezzi per Grecia e SpagnaLa crisi in Medio Oriente può essere la migliore alleata di chi cerca un'occasione per i viaggi futuri verso una destinazione estera o una meta... Voli per le Maldive a 250 euro, 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone: i prezzi per la crisi e le dateLa crisi in Medio Oriente può essere la migliore alleata di chi cerca un'occasione per i viaggi futuri verso una destinazione estera o una meta...