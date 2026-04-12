La guerra del Golfo e la vulnerabilità strategica europea | serve la svolta per la sovranità energetica

Le tensioni nel Medio Oriente, soprattutto legate alla guerra del Golfo, continuano a influenzare la stabilità mondiale e mettono in discussione la sicurezza energetica dell’Europa. Le crisi in questa regione, infatti, hanno effetti diretti sui flussi di petrolio e gas, rendendo difficile per i paesi europei garantire un approvvigionamento stabile. La questione della sovranità energetica diventa quindi centrale per affrontare eventuali interruzioni e ridurre la dipendenza da fornitori esterni.

Le crisi geopolitiche in Medio Oriente continuano a rappresentare uno dei principali fattori di instabilità del sistema globale. La guerra del Golfo riporta con forza al centro del dibattito europeo una realtà spesso rimossa: nonostante anni di politiche orientate alla transizione ecologica e ingenti investimenti nelle energie rinnovabili, il sistema energetico resta strutturalmente dipendente dalle forniture di petrolio e gas provenienti da un’area ad altissima instabilità. Una questione non solo energetica. Non si tratta soltanto di una questione energetica. La vulnerabilità delle rotte critiche – a partire dallo Stretto di Hormuz – e la concentrazione geografica delle risorse continuano a esporre l’Europa a shock esogeni con effetti immediati su prezzi, filiere industriali e stabilità economica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La guerra del Golfo e la vulnerabilità strategica europea: serve la svolta per la sovranità energetica Crisi Golfo, Metsola: La guerra pesa sulle famiglie dell'Ue, serve indipendenza energetica – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 "L’instabilità nel Medio Oriente sta avendo conseguenze immediate per le famiglie e le imprese europee. Leggi anche: Nucleare: la svolta strategica per tagliare la dipendenza energetica