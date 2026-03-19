Roma una giornata di riconoscimenti per l’Accademia del Peperoncino e L’orodicalabria

Oggi a Roma si è svolta una giornata dedicata ai riconoscimenti per l’Accademia del Peperoncino e l’Orodicalabria. L’evento ha coinvolto rappresentanti di entrambe le organizzazioni, con interventi e premiazioni che hanno messo in evidenza le attività svolte nel settore. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione e interesse, attirando numerosi ospiti e appassionati del tema.

Si è svolta oggi una giornata di grande rilievo per IPSE DIXIT – Accademia del Peperoncino di Roma e per l’associazione L’orodicalabria, segnata dal conferimento di due Premi Accademici a personalità di alto profilo istituzionale e diplomatico, in occasione della presentazione dell’VIII edizione di ‘ Pianta un peperoncino sul balcone ‘. La mattinata si è aperta presso lo studio di Gianni Letta, dove il primo riconoscimento è stato conferito alla presenza di Ernesto Magorno, Presidente de L’orodicalabria, Antonio Bartalotta, Presidente di IPSE DIXIT, e dell’Avv. Lino Iuliano. Il Premio ha inteso valorizzare una carriera contraddistinta da integrità e costante impegno al servizio delle istituzioni, oltre a qualità personali quali equilibrio, lungimiranza e capacità di mediazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, una giornata di riconoscimenti per l’Accademia del Peperoncino e L’orodicalabria Articoli correlati La poetessa Tisselli raccoglie riconoscimenti a Roma e in LiguriaLa poetessa sammaurese Caterina Tisselli continua a raccogliere riconoscimenti per la sua incessante e prolifica attività letteraria. “Voci nel silenzio”: l’accademia musicale di Cepagatti celebra la giornata della donna con un video socio-culturaleIl prossimo 8 marzo, a partire dalle ore 12, l’accademia Ama by Blue Notes di Cepagatti, presenterà un progetto importante. Altri aggiornamenti su Roma una giornata di riconoscimenti per... Discussioni sull' argomento Pianta un peperoncino sul balcone: al Campidoglio la presentazione dell’VIII edizione; Prima finale per la Süppéra d’Argint, ai fornelli Giovanni Monopoli e Alessandro Zanelli. Roma piccante: l’iniziativa che invita tutti a piantare la propria pianta di peperoncino sul balconePianta un peperoncino sul balcone, torna con la sua ottava edizione, l’iniziativa che negli anni ha conquistato i romani. A Roma il ... msn.com Diamante, riflettori internazionali per la prima edizione di Peperoncino OffLa città di Diamante ha vissuto ieri, sabato 7 marzo, una giornata all’insegna del gusto e della promozione turistica internazionale con Aspettando il Festival – Peperoncino Off, l’evento che ha ani ... strettoweb.com Work in progres In collaborazione con Luciano Fortunato Carmelo Francavilla Accademia italiana del peperoncino Gianni Pellegrino KALAB Kalabrian Agriculture Laboratories Telediamante Riviera Dei Cedri Giancarlo Suriano Emanuela Crescenz - facebook.com facebook