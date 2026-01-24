In occasione della cerimonia di giuramento a Spoleto, sono stati ufficialmente riconosciuti 476 nuovi ispettori di polizia. Il sottosegretario Emanuele Prisco ha confermato che alcuni di questi rinforzi saranno destinati anche all’Umbria, contribuendo al rafforzamento dei servizi di sicurezza nella regione. La cerimonia segna un importante passo per la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Da Spoleto 476 nuovi ispettori di polizia e il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, assicura rinforzi anche in Umbria. Ieri all’Istituto per sovrintendenti della polizia “ Rolando Lanari “, gli allievi viceispettori del 19° corso hanno terminato il periodo formativo, giurando fedeltà alla Repubblica alla presenza del prefetto della provincia di Perugia, Francesco Zito, del questore di Perugia, Dario Sallustio, e di quello di Terni, Michele Abenante, del sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, del direttore dell’Istituto di formazione, primo dirigente della polizia Simone Pineschi e delle autorità civili e militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ben 476 nuovi ispettori di polizia. La cerimonia del Giuramento: "Alcuni resteranno in Umbria"

Polizia di Stato, giuramento al Caps: 60 nuovi agenti pronti al servizioVenerdì si è svolto il giuramento di 60 nuovi agenti della Polizia di Stato presso il Centro Addestramento Polizia di Stato (Caps).

Polizia, otto nuovi rinforzi per Parma: sei ispettori e due agenti in arrivo in QuesturaLa Questura di Parma riceve otto nuovi rinforzi, tra ispettori e agenti, nell'ambito del Piano incrementi e assegnazioni della Polizia di Stato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ben 476 nuovi ispettori di polizia. La cerimonia del Giuramento: Alcuni resteranno in Umbria.

Ben 476 nuovi ispettori di polizia. La cerimonia del Giuramento: Alcuni resteranno in UmbriaHanno concluso il 19esimo corso, durato un anno, all’Istituto Rolando Lanari 276 uomini e 200 donne. Il direttore: Siate fieri di rappresentare un’Istituzione fondamentale per la sicurezza dello St ... lanazione.it

Scuola polizia, a Spoleto il giuramento dei 476 nuovi vice ispettori | Foto #tuttoggi #Cronaca #Gallery #Spoleto #allievi #evidenza #giuramento #istitutopersovrintendenti #polizia #rolandolanari #scoop #scuoladipolizia #spoleto #subter | http://ow.ly/GBMN106t - facebook.com facebook