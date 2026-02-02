La Fortitudo Bologna conquista una vittoria netta contro Pistoia, che si arrende sul parquet di casa. La squadra di casa dimostra carattere e controllo, portando a casa i due punti senza troppi problemi. I giocatori di coach Martino trovano ritmo e sicurezza, mentre gli ospiti faticano a mantenere il passo. La partita si conclude con il punteggio di 81-61, lasciando poche speranze ai toscani di rimontare nel finale.

FORTITUDO 81 ESTRA PISTOIA 61 FLATS SERVICE: Fantinelli 9, Perkovic 15, Sarto 3, Anumba 4, Sorokas 16, Della Rosa 8, Imbrò 9, De Vico 13, Moretti 4; Guaiana ne, Braccio ne, Yermolayev ne. All. Caja. ESTRA PISTOIA: Stefanini 5, Johnson 8, Saccaggi 18, Buva 20, Zanotti 7, Alessandrini, Gallo, Magro, Dellosto 3, Campogrande, Stoch ne. All. Sacripanti. Arbitri: Rudellat, Ugolini, Fiore. Note: parziali 14-13, 32-27, 58-42. Tiri da due: Fortitudo 2038; Pistoia 1531. Tiri da tre: 1133; 525. Tiri liberi: 812; 1618. Rimbalzi: 40; 37. La Fortitudo si conferma imbattibile nel fortino del PalaDozza e davanti a 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Fortitudo vola in casa. Pistoia deve arrendersi

La Fortitudo Bologna si presenta forte e decisa, conquistando la vittoria contro Pistoia con una difesa impenetrabile.

La Fortitudo Bologna si prende una vittoria senza problemi contro Pistoia, battendola 81-61 al PalaDozza.

