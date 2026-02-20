L’addio al bimbo trapiantato e la veglia della madre in ospedale | Niente accanimento terapeutico fine vita dignitoso

Il bambino Domenico, affetto da una grave malattia, si trova in condizioni di rapido peggioramento. La madre ha trascorso le ultime ore vicino al suo letto in ospedale, chiedendo che non venga praticato nessun accanimento terapeutico. Dopo due mesi di lotta, il piccolo è ormai stanco e si prepara a lasciare questa vita. La famiglia ha deciso di rispettare la sua volontà, optando per un fine vita dignitoso. La sua storia ha suscitato molte emozioni tra i cittadini di Napoli.

Napoli – Condizioni in "ulteriore, progressivo e rapido peggioramento ". Il piccolo Domenico è stanco, dopo due mesi di battaglia per la vita. La prognosi infausta, su cui concordano tutti gli esperti, riecheggia nel bollettino clinico dell'ospedale Monaldi e nella composta rassegnazione di mamma Patrizia Mercolino, che oggi ha concordato con i medici il passaggio alla terapia “strettamente salvavita”: no a un inutile accanimento terapeutico, piuttosto garantire al bimbo di due anni e mezzo, vittima di una drammatica serie di errori che hanno portato a trapiantargli un cuore inservibile, un fine vita dignitoso e privo di sofferenze.🔗 Leggi su Quotidiano.net

