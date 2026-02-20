L’addio al bimbo trapiantato e la veglia della madre in ospedale | Niente accanimento terapeutico fine vita dignitoso
Il bambino Domenico, affetto da una grave malattia, si trova in condizioni di rapido peggioramento. La madre ha trascorso le ultime ore vicino al suo letto in ospedale, chiedendo che non venga praticato nessun accanimento terapeutico. Dopo due mesi di lotta, il piccolo è ormai stanco e si prepara a lasciare questa vita. La famiglia ha deciso di rispettare la sua volontà, optando per un fine vita dignitoso. La sua storia ha suscitato molte emozioni tra i cittadini di Napoli.
Napoli – Condizioni in "ulteriore, progressivo e rapido peggioramento ". Il piccolo Domenico è stanco, dopo due mesi di battaglia per la vita. La prognosi infausta, su cui concordano tutti gli esperti, riecheggia nel bollettino clinico dell'ospedale Monaldi e nella composta rassegnazione di mamma Patrizia Mercolino, che oggi ha concordato con i medici il passaggio alla terapia “strettamente salvavita”: no a un inutile accanimento terapeutico, piuttosto garantire al bimbo di due anni e mezzo, vittima di una drammatica serie di errori che hanno portato a trapiantargli un cuore inservibile, un fine vita dignitoso e privo di sofferenze.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, stop all'accanimento terapeutico ma l'Ecmo non sarà staccato
Leggi anche: Bimbo con cuore "bruciato" non si è svegliato dopo estubazione, avviato il fine vita, il legale: "Non è eutanasia, evitiamo accanimento terapeutico"Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Palloncini bianchi per l’addio a Mattia; Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Bimbo Napoli, no nuovo trapianto. Mamma: Finché respira ho speranza'; Addio al Comitato per la GMB: ecco come Leone XIV riorganizza la Giornata dei Bambini.
Bimbo morto nel sonno. L’addio a BladenUna cerimonia semplice, strettamente privata, a cui hanno partecipato solo mamma e papà, la sorellina e il fratello, i parenti più stretti e basta. Poi il viaggio verso il luogo di cremazione. Il ... ilgiorno.it
Studio Dentistico Timeo & Dimarco. . Addio impronte fastidiose! Lo scanner intraorale ci permette di rilevare le tue impronte in modo rapido, preciso e senza alcun disagio. Niente più paste poco confortevoli, ma solo innovazione al tuo servizio. Puoi contattar - facebook.com facebook