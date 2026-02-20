Bimbo con cuore bruciato non si è svegliato dopo estubazione avviato il fine vita il legale | Non è eutanasia evitiamo accanimento terapeutico
Domenico, un bambino di 2 anni e tre mesi, non si è risvegliato dopo l’estubazione, portando alla decisione di avviare il fine vita. La causa è un cuore trapiantato che ha subito un grave deterioramento, descritto come “bruciato”. La madre afferma che non ci sono più speranze e ha iniziato la terapia del dolore. Il legale precisa che non si tratta di eutanasia, ma di evitare inutili accanimenti terapeutici. La famiglia ha scelto di rispettare la volontà di non prolungare inutilmente le sofferenze.
