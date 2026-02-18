Tutte le porte dovevano restare chiuse | cosa ha rivelato il buttafuori del locale di Crans Montana

Jankovic Predrag, addetto alla sicurezza del Constellation di Crans-Montana, ha dichiarato che la notte di Capodanno le uscite di sicurezza furono tenute chiuse su indicazione della titolare Jessica Moretti. Nell’incendio sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite.🔗 Leggi su Fanpage.it

Crans-Montana, il buttafuori: “Le porte di sicurezza del bar Le Constellation dovevano restare chiuse”Il buttafuori di Crans-Montana ha spiegato che il bar Le Constellation avrebbe dovuto mantenere chiuse le porte di sicurezza durante la notte di Capodanno.

Crans-Montana, l’addetto alla sicurezza del Constellation e l’ordine di Jessica Moretti: «Perché le porte di sicurezza dovevano restare chiuse»A Crans-Montana, un addetto alla sicurezza del locale Constellation ha ricevuto l’ordine di mantenere chiuse le porte di sicurezza durante la notte di Capodanno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gisèle Pelicot: Ho un nuovo compagno, gli uomini non sono tutti mostri; Crans-Montana, il buttafuori de Le Constellation: La notte di Capodanno l'indicazione era tenere le porte di sicurezza chiuse??; Gisèle Pelicot, violentata per dieci anni da 50 uomini: Perché ho mostrato foto e video al mondo. Ora ho un nuovo compagno e sono felice.

Tutte le porte dovevano restare chiuse: cosa ha rivelato il buttafuori del locale di Crans MontanaJankovic Predrag, addetto alla sicurezza del Constellation di Crans-Montana, ha dichiarato che la notte di Capodanno le uscite di sicurezza furono tenute chiuse su indicazione della titolare Jessica ... fanpage.it

Le porte di sicurezza dovevano restare chiuse, la testimonianza dell’addetto alla sicurezza che sentì parlare Jessica MorettiL'addetto alla sicurezza rivela: Jessica Moretti ordinò di tenere chiuse le porte di emergenza nella tragedia di Capodanno ... ilfattoquotidiano.it

Il racconto dell’addetto alla sicurezza Jankovic Predrag, rimasto ferito nell’incendio in cui sono morte 41 persone. “Ho sentito parlare Jessica con i suoi collaboratori” Leggi l'articolo #CransMontana facebook

Crans-Montana, l'addetto alla sicurezza del Constellation e l'ordine di Jessica Moretti: «Perché le porte di sicurezza dovevano restare chiuse» x.com