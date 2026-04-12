Famiglia nel bosco la storia pronta a diventare un film Netflix?

Una famiglia residente in un'area boschiva in Abruzzo è al centro di un procedimento giudiziario presso il tribunale dei minori. Recentemente è stato pubblicato un libro che affronta la vicenda, partendo dal caso specifico e analizzando gli interventi legali avvenuti. La storia, che ha suscitato interesse pubblico, potrebbe presto essere adattata in una produzione cinematografica distribuita da Netflix.

Dal caso della famiglia nel bosco in Abruzzo all’intervento del tribunale dei minori: il libro “La nostra vita libera” di Catherine Birmingham ispira un possibile film, con Netflix interessata ad acquistarne i diritti Da vicenda giudiziaria a possibile caso cinematografico.La storia della famiglia nel bosco, che viveva isolata in un bosco abruzzese potrebbe presto diventare un film.Secondo quanto riportato daRepubblica, sarebbero già in corso contatti con il mondo del cinema e, tra i nomi interessati, spunta anche quello di Netflix per l’acquisizione dei diritti. Al centro del progetto c’è il libro scritto dalla madre dei bambini, Catherine Birmingham, dal titolo “La nostra vita libera”, in uscita il 5 maggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, la storia pronta a diventare un film Netflix? Leggi anche: Famiglia nel bosco, trattive con Netflix per realizzare un film sulla loro storia Famiglia nel bosco, ora spunta fuori Netflix: il colosso dello streaming è interessato alla storiaTra le vicende che di recente hanno attirato maggiormente l’attenzione del grande pubblico, specie per il fatto che sullo sfondo del contenzioso... Gift Of Fear (2023) | 4K Full Movie in English | Revenge Action Drama