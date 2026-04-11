Oggi si svolgono i colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, in Pakistan. La giornata si presenta come un momento di attesa e di speranza, con le parti pronte a discutere questioni chiave. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che verrà riaperta lo Stretto di Hormuz e ha affermato che il nucleare rappresenta il 99% delle questioni trattate.

Giornata di speranza e di attesa per i colloqui tra Usa e Iran che prenderanno il via oggi a Islamabad, in Pakistan. Un’attesa che, in base alle notizie che arrivano dall’Iran, sembra destinata a prolungarsi rispetto alle attese: secondo l’agenzia Tasnim, vicina ai Guardiani della Rivoluzione, ha diffuso la notizia che i colloqui sono stati posticipati di alcune ore rispetto all’orario inizialmente previsto. Inoltre ha riferito che le due delegazioni incontreranno separatamente il premier pakistano Shehbaz Sharif prima dell’avvio formale dei negoziati. Le delegazioni a Usa e Iran a Islamabad. La delegazione Usa, guidata da JD Vance e che comprende l’inviato speciale di Donald Trump Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner, arrivati separatamente, è atterrata nella prima mattina italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Usa-Iran, il giorno dei colloqui. Trump: «Riapriremo Hormuz. Il nucleare è il 99% della questione»

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Usa-Iran, saltano i colloqui sul nucleare. Casa Bianca minaccia: “Trump ha un’altra opzione: il ricorso alla forza militare”Roma, 4 febbraio 2026 – Saltano i colloqui sul nucleare tra Usa e Iran, previsto per domani nella capitale dell'Oman, Mascate.

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Faccia a faccia. Il giorno in cui Usa e Iran si guardano negli occhiLe delegazioni di Washington e Teheran sono arrivate in Pakistan per dare il via ai delicati colloqui per stabilizzare la tregua. A complicarli ulteriormente ... huffingtonpost.it

In Pakistan è il giorno dei negoziati tra Usa e Iran: diplomazie al lavoro per la treguaA Islamabad in Pakistan è il giorno dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. I colloqui dovrebbero iniziare nel pomeriggio. Lo riporta la agenzia Mehr su X. Le delegazioni iraniana e americana dovrebbero ... unionesarda.it

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