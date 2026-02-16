L’Iran ha condannato a morte 14 manifestanti anti-regime, un atto che aumenta le tensioni interne e mette in discussione le possibilità di dialogo. Nel frattempo, a Ginevra, i rappresentanti americani e iraniani si preparano a discutere il programma nucleare, in un clima di diffidenza e sospetti reciproci. Mentre all’estero si cerca di trovare una soluzione diplomatica, in Iran la repressione continua a colpire duramente chi protesta.

All’estero si cerca la mediazione, ma in casa prevale la repressione. Sono questi i due volti dell’Iran: a Ginevra, domani, la delegazione incontrerà gli inviati americani per discutere il programma nucleare. Nel contempo a Teheran, in seguito alle proteste contro il regime degli ayatollah, sono state condannate a morte 14 person e che avevano preso parte ai cortei nei giorni scorsi. Per mandare a morte i dissidenti, secondo le notizie fornite da Iran International, è bastato un procedimento giudiziario sul web, convocato dal giudice Abolghasem Salavati, capo della Sezione 15 della Corte rivoluzionaria iraniana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, repressione e diplomazia: condannati a morte 14 manifestanti anti-regime. A Ginevra i colloqui con gli Usa sul nucleare in un clima di diffidenza

Ginevra ospita di nuovo i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, dopo che le tensioni cresciute negli ultimi mesi hanno spinto entrambi i paesi a cercare un accordo.

Gli Stati Uniti e l’Iran si incontrano di nuovo in Oman per negoziare sul nucleare.

