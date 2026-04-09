La cucina italiana patrimonio Unesco viaggia nel Mediterraneo con Grimaldi Lines

La cucina italiana, ufficialmente inserita nella lista del Patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO, si diffonde nel Mediterraneo attraverso le rotte di Grimaldi Lines. La cooperazione tra l’azienda di navigazione e i ministeri della Cultura e dell’Agricoltura mira a valorizzare questa tradizione gastronomica durante le operazioni di trasporto marittimo. L’accordo include iniziative congiunte per promuovere i prodotti e le ricette tipiche italiane lungo le rotte marittime nel Mediterraneo.

La cucina italiana, riconosciuta come Patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO, diventa protagonista delle rotte del Mediterraneo grazie al rafforzamento della collaborazione tra Grimaldi Lines, il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. L’intesa, avviata nel 2025, punta a valorizzare una tradizione millenaria che rappresenta molto più di un insieme di ricette: un vero e proprio rito collettivo, simbolo dell’identità culturale italiana e della sua memoria condivisa. Le navi ambasciatrici del lifestyle italiano. Le 14 navi della flotta Grimaldi Lines, impegnate nei collegamenti tra le sponde del Mediterraneo, si trasformano in autentiche ambasciatrici del cosiddetto lifestyle italiano, diffuso e apprezzato a livello globale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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