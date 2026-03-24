Il comitato provinciale società civile per il No | Ha vinto la Costituzione

Da parmatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato provinciale società civile per il No ha commentato il risultato del referendum, affermando che la Costituzione ha prevalso. Hanno espresso gratitudine a coloro che hanno contribuito al risultato, sottolineando l'importanza di aver permesso al paese di affrontare un passaggio storico. La dichiarazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o le modalità di coinvolgimento.

”Vogliamo esprimere nuovamente la più profonda gratitudine verso coloro che hanno permesso l’enorme risultato che ha guidato il nostro paese a rialzare la testa di fronte ad un passaggio storico. La vittoria di un fronte vario ma unito manda un messaggio chiaro a tutto il paese, al governo e ad un modo arrogante e autoritario di fare politica" si legge in una nota firmata da ANPI provinciale ETS, ANPPIA, ARCI, AUSER, Casa della Pace, CGIL, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale CDC, CIAC Onlus, Donne in Nero, Europa Verde, Federconsumatori, Giovani Democratici, Laboratorio Democratico Montanara APS, Legambiente, Libera, Parma Città... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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