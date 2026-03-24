Il comitato provinciale società civile per il No | Ha vinto la Costituzione

Il comitato provinciale società civile per il No ha commentato il risultato del referendum, affermando che la Costituzione ha prevalso. Hanno espresso gratitudine a coloro che hanno contribuito al risultato, sottolineando l'importanza di aver permesso al paese di affrontare un passaggio storico. La dichiarazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o le modalità di coinvolgimento.

”Vogliamo esprimere nuovamente la più profonda gratitudine verso coloro che hanno permesso l’enorme risultato che ha guidato il nostro paese a rialzare la testa di fronte ad un passaggio storico. La vittoria di un fronte vario ma unito manda un messaggio chiaro a tutto il paese, al governo e ad un modo arrogante e autoritario di fare politica" si legge in una nota firmata da ANPI provinciale ETS, ANPPIA, ARCI, AUSER, Casa della Pace, CGIL, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale CDC, CIAC Onlus, Donne in Nero, Europa Verde, Federconsumatori, Giovani Democratici, Laboratorio Democratico Montanara APS, Legambiente, Libera, Parma Città... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Il comitato provinciale società civile per il No: "Ha vinto la Costituzione" Articoli correlati Referendum Giustizia, nasce il comitato provinciale "Società civile per il no"«Questa riforma della giustizia non risolve nessuno dei problemi reali del sistema giudiziario, ma colpisce l’autonomia della magistratura a... Referendum giustizia, costituito il comitato provinciale della società civile per il noSi è costituito a Messina il Comitato provinciale per il No nel referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, che riunisce cittadine e... Contenuti utili per approfondire Il comitato provinciale società civile... Temi più discussi: Referendum sulla magistratura, vince il no: Difesi i principi costituzionali; Riforma giustizia, a Vibo incontro pubblico con il Comitato civico nazionale per il No in vista del referendum · ilvibonese.it; Referendum sulla giustizia, Lattuca cita la Costituzione col tricolore. Il Comitato del No: Vince la democrazia; Referendum, il Comitato provinciale per il No: Un risultato storico. Referendum Giustizia: il Comitato per il no Vittoria della società civile nel difendere la democrazia, la Costituzione e la giustiziaTRAPANI. Il segnale che arriva dalle urne, anche nel territorio trapanese, è inequivocabile: i cittadini non hanno ceduto al tentativo di modificare la Costituzione con una riforma che indeboliva l’a ... alqamah.it Referendum Giustizia, il Comitato toscano Società civile per il No: il bilancio dei comitatiIl Comitato toscano della Società civile per il NO nel referendum costituzionale, a conclusione della campagna referendaria che porterà al voto del 22 e ... gonews.it "La Costituzione repubblicana ha dimostrato di aver sempre svolto in modo diligente il proprio lavoro. La classe politica che si accanisce nel volerla modificare può dire di aver fatto altrettanto" - facebook.com facebook È stata l'Italia intera a bocciare la riforma voluta dal governo. La Costituzione non sarà toccata. Se si fosse imposto il Sì sarebbero cambiati sette articoli. Numeri sorprendenti: il No vince col 53,7 per cento, frutto di 14,4 milioni di voti. Ben due milioni in più dei S x.com