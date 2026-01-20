Dalla guerra alla Costituzione | al via l’Anno sociale culturale della Società Dante
Il 22 gennaio 2026 si apre ufficialmente l’Anno Sociale e Culturale della Società Dante Alighieri di Piacenza. L’iniziativa si propone di promuovere la cultura, la storia e i valori condivisi, partendo da temi come la guerra e la Costituzione. Il primo evento sarà una conferenza tenuta dal professor, segnando l’inizio di un percorso di approfondimento e dialogo per tutto l’anno.
Con giovedì 22 gennaio si apre l'Anno Sociale culturale 2026 della "Società Dante Alighieri" della sede di Piacenza, e il primo incontro avrà luogo con una conferenza tenuta dal prof. Maurizio Dossena, già dirigente scolastico liceale e funzionario della Pubblica Istruzione. Al fine di ricordare la situazione conseguente ai disastrosi eventi del secondo conflitto mondiale (1939-1945), e ricorrendo nel 2026 l'80esimo anniversario dei lavori dell'Assemblea Costituente intesi all'elaborazione della nuova Costituzione Italiana, il prof.
