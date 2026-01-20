Dalla guerra alla Costituzione | al via l’Anno sociale culturale della Società Dante

Il 22 gennaio 2026 si apre ufficialmente l’Anno Sociale e Culturale della Società Dante Alighieri di Piacenza. L’iniziativa si propone di promuovere la cultura, la storia e i valori condivisi, partendo da temi come la guerra e la Costituzione. Il primo evento sarà una conferenza tenuta dal professor, segnando l’inizio di un percorso di approfondimento e dialogo per tutto l’anno.

