La beauty clinic coreana è a Milano | tutto quello che c’è da sapere

Dalla Corea a Milano, apre una nuova beauty clinic che porta i trattamenti di Seoul nel cuore della città. La notizia circolava da settimane, e ora è ufficiale: si punta a offrire ai clienti italiani le stesse tecniche e innovazioni che hanno reso famosa la medicina estetica coreana. Molti influencer e creator di TikTok avevano già iniziato a parlare di questa tendenza, raccontando dei loro viaggi a Seoul per i trattamenti di bellezza. Ora, con l’apertura della clinica, si potrà provare tutto direttamente a Milano, senza dover volare in Asia.

Non ricordo esattamente quando è stato il primo momento in cui ho iniziato a vedere i creator di TikTok raccontare dei loro viaggi a Seoul per fare trattamenti di bellezza, ma credo siano almeno due anni di tam tam incessante. Anche Kim Kardashian ha ceduto al trend, ma per chi ancora non ha prenotato il volo, c’è una buona notizia. È arrivata la prima beauty clinic coreana a Milano: filosofia di bellezza asiatica, ma adattata alla esigenze della pelle occidentale. Qui estetiste e medici estetici si prendono cura di ogni tipo di pelle con un approccio personalizzato, perché «la pelle asiatica e la pelle occidentale sono diverse. 🔗 Leggi su Amica.it

