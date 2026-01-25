Il sesso degli angeli | tutto quello che c’è da sapere sul film

Il sesso degli angeli: trama, cast e streaming del film su Rai 2 con Leonardo Pieraccioni. Questa sera, domenica 25 gennaio 2026, su Rai 2 in prima serata va in onda il film Il sesso degli angeli, pellicola del 2022 scritta, diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Don Simone è un parroco fiorentino la cui chiesa subisce dei seri danni a causa delle infiltrazioni d’acqua. La fortuna sembra tuttavia sorridergli quando, proprio dopo il crollo del soffitto, un notaio gli porta la notizia che suo zio Waldemaro gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera, senza però specificare di che si tratti, e che ha una settimana di tempo per accettarla o girarla al cugino Antonello. 🔗 Leggi su Tpi.it

