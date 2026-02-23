Da Firenze alla Cina i Bandierai degli Uffizi conquistano Hong Kong

I Bandierai degli Uffizi hanno partecipato alle celebrazioni del Capodanno Cinese per celebrare la tradizione fiorentina di sbandieratori, portando il loro spettacolo a Hong Kong. La loro presenza ha attirato l'attenzione di numerosi spettatori e ha contribuito a rafforzare i legami culturali tra Italia e Asia. Durante l’evento, hanno eseguito coreografie tradizionali, mostrando l’abilità e i colori della loro disciplina. La partecipazione si inserisce in un progetto di scambio culturale tra i due Paesi.

Firenze, 23 febbraio 2026 - I Bandierai degli Uffizi, i l gruppo ufficiale di sbandieratori del Comune di Firenze, sono stati tra i protagonisti delle celebrazioni per il Capodanno Cinese, portando nel cuore dell'Asia lo spettacolo e la storia del calcio storico fiorentino. Invitati a rappresentare il nostro Paese alla Cathay International Chinese New Year Night Parade, una delle parate più importanti e spettacolari del panorama internazionale, capace di richiamare centinaia di migliaia di spettatori, che ogni anno anima il centro di Hong Kong, i Bandierai si sono esibiti lungo un percorso di circa tre chilometri, affiancati da quasi 60 gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo.