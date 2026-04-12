La Casertana passeggia e cala il poker | il mal di trasferta del Cerignola prosegue

La squadra ospite ha subito una sconfitta con un punteggio di 4-1, segnando la quinta sconfitta consecutiva in trasferta. La squadra di casa ha vinto la partita, portando a cinque le vittorie di fila e mantenendo il suo trend positivo. La partita ha visto la squadra di casa ottenere un largo risultato, mentre quella ospite ha continuato a soffrire le difficoltà nelle trasferte.

Un 4-1 che porta solo conferme: da una parte la Casertana, che coglie la quinta vittoria di fila e inizia a sognare addirittura la seconda posizione; dall'altra il Cerignola, che incassa la quinta sconfitta consecutiva. Risultato pesante anche nel punteggio, che racconta una partita già chiusa.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Casertana a valanga: poker servito all'Audace Cerignola Under 21, qualificazioni Europei: l'Italia cala il poker contro la Macedonia del NordEmpoli, 26 marzo 2026 – Vince e convince l’Italia Under 21 che cala il poker contro la Macedonia del Nord e conquista altri tre punti fondamentali...