L’Italia Under 21 ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la Macedonia del Nord durante le qualificazioni europee. La partita, giocata a Empoli, si è conclusa con un punteggio di 4-0 in favore degli italiani. La squadra si è portata avanti con quattro reti e ha conquistato tre punti utili per proseguire nel cammino verso il torneo continentale.

Empoli, 26 marzo 2026 – Vince e convince l’Italia Under 21 che cala il poker contro la Macedonia del Nord e conquista altri tre punti fondamentali per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Al Castellani di Empoli è andato in scena un vero e proprio assolo dei ragazzi di Silvio Baldini, che hanno sbloccato il risultato dopo appena 4’ con l’incornata vincente di Ndour su cross al bacio di Bartesaghi e poi per tutto il resto del primo tempo hanno continuato a dominare sul piano del gioco e del possesso palla, sfiorando il raddoppio con Lipani, che ha colpito prima un palo e poi la traversa. L’accelerata che ha chiuso anzitempo i conti è però arrivata solamente a inizio ripresa, quando gli azzurri, tra il 49’ e il 50’, hanno piazzato un uno-due micidiale andando in gol prima con il già citato Lipani e poi Ekhator. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Under 21, qualificazioni Europei: l'Italia cala il poker contro la Macedonia del Nord

Articoli correlati

Europeo U 21, l'Italia passeggia sulla Macedonia del Nord: a Empoli è poker azzurro nelle qualificazioniL'incontro è stato deciso dalle reti di Ndour, a segno dopo 3', Lipani ed Ekhator, che in due minuti chiudono il match in apertura di ripresa.

Calcio, poker dell’Italia U21 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei: dominio degli azzurrini a EmpoliCalato il sipario sul settimo impegno del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia.

Approfondimenti e contenuti su Under 21 qualificazioni Europei...

Temi più discussi: Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Pronostico Italia-Macedonia del Nord U21 | Qualificazioni Europei 2027; Euro Under 21, Baldini chiama Ahanor. Contro la Macedonia esordio per Cacciamani, Mannini e Daffara.

Qualificazioni Europei U21, Italia-Macedonia del Nord 4-0: gol di Ndour, Lipani, Ekhator e FiniSul campo di Empoli l’Italia Under 21 supera la Macedonia del Nord per 4-0 nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei Under 21. Per gli azzurrini vanno in rete Ndour (4'), Lipani (49'), Ekh ... msn.com

Calcio, poker dell’Italia U21 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei: dominio degli azzurrini a EmpoliCalato il sipario sul settimo impegno del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia. Allo stadio Carlo ... oasport.it

L’Italia Under 21 travolge la Macedonia del Nord: a segno #Ndour, #Lipani, #Ekhator e #Fini. Finisce 4-0 per la Nazionale allenata da #Baldini (che si conferma guida solida): una vittoria importante in vista delle qualificazioni agli Europei. https://www.ilnapolist - facebook.com facebook

Italia-Macedonia del Nord U21, la diretta della sfida di qualificazione agli Europei LIVE x.com