Koopmeiners ricoperto di banconote dalle tribune durante Atalanta-Juventus | cosa è successo
Durante la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, Teun Koopmeiners ha vissuto un momento difficile. Dalla tribuna, alcuni tifosi dell’Atalanta gli hanno lanciato banconote, come segno di scherno, nel suo ritorno a Bergamo. L’episodio si è verificato subito dopo l’ingresso in campo del centrocampista olandese, suscitando sussulti tra gli spettatori e creando tensione allo stadio. La società e le forze dell’ordine stanno valutando come gestire l’accaduto.
In occasione del ritorno al New Balance di Bergamo da parte di Teun Koopmeiners per la partita di Coppa Italia contro la Juventus, i tifosi dell'Atalanta hanno riservato al loro ex beniamino una protesta tanto eclatante quanto di scherno. Che ha richiamato da vicino il clamoroso precedente, dei tifosi milanisti verso Donnarumma.🔗 Leggi su Fanpage.it
