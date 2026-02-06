Koopmeiners ricoperto di banconote dalle tribune durante Atalanta-Juventus | cosa è successo

Durante la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, Teun Koopmeiners ha vissuto un momento difficile. Dalla tribuna, alcuni tifosi dell’Atalanta gli hanno lanciato banconote, come segno di scherno, nel suo ritorno a Bergamo. L’episodio si è verificato subito dopo l’ingresso in campo del centrocampista olandese, suscitando sussulti tra gli spettatori e creando tensione allo stadio. La società e le forze dell’ordine stanno valutando come gestire l’accaduto.

