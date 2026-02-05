Esordio Holm primi minuti in maglia Juve per l’ex Bologna | con lui anche Koopmeiners sommerso dai fischi dei tifosi dell’Atalanta

Holm fa il suo debutto con la maglia della Juventus, appena entrato in campo nei primi minuti. Accanto a lui c’era Koopmeiners, che ha ricevuto fischi dai tifosi dell’Atalanta. La partita si è aperta tra applausi e qualche contestazione, segnando il debutto di Holm in una situazione di pressione.

Esordio Holm, primi minuti in maglia Juve per l'ex Bologna: con lui anche Koopmeiners, sommerso dai fischi dei tifosi della Dea. I cambi di Spalletti. Pochi istanti dopo la mossa Boga, scocca l'ora del debutto in maglia bianconera anche per Emil Holm. Il laterale svedese, prelevato dalla Juventus in questa sessione invernale dal Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha assaporato per la prima volta il campo al minuto 74. Luciano Spalletti, tecnico toscano, ha optato per una doppia sostituzione strategica nel tentativo di scuotere la squadra, richiamando in panchina il bomber canadese Jonathan David e il regista Manuel Locatelli.

