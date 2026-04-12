Negli ultimi giorni si sono susseguite notizie riguardanti tensioni tra le due cognate, con particolare attenzione alle accuse di comportamenti scortesi rivolte a Meghan Markle nei confronti di Kate Middleton. La stampa ha riportato diverse critiche e scontri pubblici, alimentando un clima di tensione tra le due. La relazione tra le due donne è spesso al centro di discussioni, soprattutto sulla base di quanto riportato dai media.

Il nome di Kate Middleton è associato spesso a quello di Meghan Markle: tra le due cognate, secondo la stampa, non è mai scorso buon sangue. Caratteri diversi, certo, ma non solo: la Principessa del Galles si è perfettamente calata nel suo ruolo, mentre Meghan è “fuggita” dai doveri reali insieme al Principe Harry per rifugiarsi a Montecito. Dove, con fatica negli ultimi anni, non sta emergendo come avrebbe voluto. E ancora una volta è stata criticata per uno “sgarbo” nei confronti della cognata Kate. Kate Middleton, Meghan travolta dalle critiche. Kate Middleton e il Principe William hanno trascorso delle serene vacanze di Pasqua, nonostante tutti i problemi che sono scaturiti dopo l’arresto di Andrea.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, l’ennesimo sgarbo di Meghan Markle (travolta dalle critiche)

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