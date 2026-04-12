Kate Middleton l’ennesimo sgarbo di Meghan Markle travolta dalle critiche
Negli ultimi giorni si sono susseguite notizie riguardanti tensioni tra le due cognate, con particolare attenzione alle accuse di comportamenti scortesi rivolte a Meghan Markle nei confronti di Kate Middleton. La stampa ha riportato diverse critiche e scontri pubblici, alimentando un clima di tensione tra le due. La relazione tra le due donne è spesso al centro di discussioni, soprattutto sulla base di quanto riportato dai media.
Il nome di Kate Middleton è associato spesso a quello di Meghan Markle: tra le due cognate, secondo la stampa, non è mai scorso buon sangue. Caratteri diversi, certo, ma non solo: la Principessa del Galles si è perfettamente calata nel suo ruolo, mentre Meghan è “fuggita” dai doveri reali insieme al Principe Harry per rifugiarsi a Montecito. Dove, con fatica negli ultimi anni, non sta emergendo come avrebbe voluto. E ancora una volta è stata criticata per uno “sgarbo” nei confronti della cognata Kate. Kate Middleton, Meghan travolta dalle critiche. Kate Middleton e il Principe William hanno trascorso delle serene vacanze di Pasqua, nonostante tutti i problemi che sono scaturiti dopo l’arresto di Andrea.🔗 Leggi su Dilei.it
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