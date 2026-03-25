Kate Middleton il risentimento di Meghan Markle | Non capiva perché dovesse essere Regina

Il rapporto tra Meghan Markle e Kate Middleton è nuovamente al centro dell'attenzione dopo le dichiarazioni del biografo reale nel suo nuovo libro. Nel testo vengono riportate accuse nei confronti della Duchessa del Sussex, che riguardano il suo atteggiamento e le dinamiche all’interno della famiglia reale. La pubblicazione si concentra su eventi e relazioni tra i membri della famiglia, senza approfondire motivazioni o implicazioni personali.

Il rapporto tra Meghan Markle e Kate Middleton continua a fare discutere. Stavolta a tornare sull’argomento è il biografo reale Tom Bower che nel suo nuovo libro Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family lancia accuse pesanti nei confronti della Duchessa del Sussex. Al centro della sua ricostruzione c’è un risentimento profondo nei confronti di Kate Middleton, che avrebbe spinto Meghan a condizionare progressivamente Harry, portandolo lontano dalla sua famiglia. Il risentimento di Meghan Markle verso Kate Middleton. Ospite del programma di Jeremy Vine, Tom Bower ha svelato come i rapporti fra Meghan Markle e Kate Middleton non siano mai stati buoni a causa della gelosia dell’ex star di Suits. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, il risentimento di Meghan Markle: “Non capiva perché dovesse essere Regina” Articoli correlati Meghan Markle copia Kate Middleton, ma la scelta azzardata non regge il confrontoTutto quello che fa Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, passa sotto la lente di ingrandimento. Kate Middleton offusca Meghan Markle e le ruba i suoi jeans preferitiKate Middleton si è recata nel Galles per il suo primo impegno settimanale di lavoro.