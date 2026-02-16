Meghan Markle è finita sotto i riflettori dopo aver ricevuto numerose critiche per aver condiviso su Instagram una foto del Principe Harry con la loro bambina, Lilibet, proprio il giorno di San Valentino. La pubblicazione ha scatenato reazioni contrastanti tra i follower, alcuni accusando la duchessa di usare l’immagine per attirare l’attenzione, mentre altri hanno difeso la scelta. La vicenda si è fatta ancora più intricata quando alcuni hanno accusato Harry di aver partecipato alla decisione, creando un piccolo terremoto digitale attorno alla famiglia reale.

Nel giorno di San Valentino, Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, ha condiviso uno scatto dolcissimo del Principe Harry insieme alla figlia, la Principessa Lilibet. Nonostante la foto, molto tenere a dire il vero, che scalda il cuore, in realtà la Duchessa è stata aspramente criticata. Il tema è estremamente ricorrente, e non è di certo una novità: perché, nonostante la richiesta di privacy, la Duchessa sta condividendo degli scatti privati? Non solo: stando alle indiscrezioni, Harry vorrebbe proteggere i figli dai social. E allora perché pubblicare la foto con Lilibet? Meghan Markle e il Principe Harry criticati per la foto di San Valentino.

© Dilei.it - Meghan Markle travolta dalle critiche: l’errore imperdonabile (e c’entra anche Harry)

