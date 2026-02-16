Meghan Markle travolta dalle critiche | l’errore imperdonabile e c’entra anche Harry
Meghan Markle è finita sotto i riflettori dopo aver ricevuto numerose critiche per aver condiviso su Instagram una foto del Principe Harry con la loro bambina, Lilibet, proprio il giorno di San Valentino. La pubblicazione ha scatenato reazioni contrastanti tra i follower, alcuni accusando la duchessa di usare l’immagine per attirare l’attenzione, mentre altri hanno difeso la scelta. La vicenda si è fatta ancora più intricata quando alcuni hanno accusato Harry di aver partecipato alla decisione, creando un piccolo terremoto digitale attorno alla famiglia reale.
Nel giorno di San Valentino, Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, ha condiviso uno scatto dolcissimo del Principe Harry insieme alla figlia, la Principessa Lilibet. Nonostante la foto, molto tenere a dire il vero, che scalda il cuore, in realtà la Duchessa è stata aspramente criticata. Il tema è estremamente ricorrente, e non è di certo una novità: perché, nonostante la richiesta di privacy, la Duchessa sta condividendo degli scatti privati? Non solo: stando alle indiscrezioni, Harry vorrebbe proteggere i figli dai social. E allora perché pubblicare la foto con Lilibet? Meghan Markle e il Principe Harry criticati per la foto di San Valentino. 🔗 Leggi su Dilei.it
Meghan Markle travolta dalle critiche, contatta il padre dopo l’amputazione
Thomas Markle in condizioni critiche: l’appello alla figlia Meghan MarkleLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Meghan Markle travolta dalle critiche, contatta il padre dopo l’amputazioneThomas Markle ha subito l’amputazione di una gamba: il padre di Meghan, la Duchessa del Sussex, si trova in terapia intensiva in un ospedale delle Filippine. Al suo fianco c’è il figlio Thomas Markle ... dilei.it
Meghan travolta dalle critiche per non aver contattato il padre dopo l'amputazione della gamba. E allora corre ai ripariMeghan Markle ancora al centro delle critiche: al padre Thomas è stata amputata una gamba dopo un'operazione d'urgenza e al popolo social non è piaciuto l'atteggiamento della moglie del principe Harry ... corriere.it
Chi ha deciso che San Valentino debba essere solo per le coppie Meghan Markle non ci sta e festeggia a modo suo, mettendo al primo posto l’amore per la famiglia facebook
Results for " #Harry torna a Londra per il processo ai tabloid mentre #MeghanMarkle lavora di social x.com